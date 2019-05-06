Отзывчивых людей обирают после трагедии в аэропорту Шереметьево
Подозрительную активность в соцсетях и попытки обобрать отзывчивых россиянпосле трагедии в Шереметьево разоблачили волонтеры. Они напомнили, что никогда не пишут пользователям личные сообщения и не посылают банковские реквизиты для сбора пожертвований.
"Обращаем внимание, что наши волонтеры никогда сами не пишут первыми в личные сообщения просьбы помочь деньгами, высылая реквизиты. Если вам якобы от нашего имени приходит такая информация, остерегайтесь – это мошенники", – сообщили активисты.
5 мая авиалайнер Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре вынужден был вернуться. Борт совершил аварийную посадку и загорелся. В салоне находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.
По данным волонтеров, после трагедии в Шереметьево в комментариях под новостями о трагедии, а также в личные сообщения пользователей социальных сетей стали поступать просьбы о переводе денег. "Денежного сбора в поддержку пострадавших и семей погибших в авиатрагедии в Шереметьево ни у нас, ни в других мурманских пабликах, фондах, общественных организациях нет", – приводит заявление активистов в соцсетях телеканал "360".
В связи с катастрофой в Мурманской области объявлен трехдневный траур. 6, 7 и 8 мая будут отменены все увеселительные мероприятия и приспущены флаги.
Тем временем Следственный комитет России назвал приоритетные версии трагедии в аэропорту Шереметьево. Пожар на борту самолета мог произойти из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, технической неисправности судна или плохих метеоусловий.
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