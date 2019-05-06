Вскрылась сенсационная причина авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет России назвал приоритетные версии происшествия в аэропорту Шереметьево. Пожар на борту самолета мог произойти из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, технической неисправности судна или плохих метеоусловий, сообщает агентство НСН.
Напомним, что 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, после чего загорелся. На борту находились 78 человек. Согласно предварительной информации, 41 человек погиб, 26 из них были жителями Мурманской области, передает телеканал "360".
В связи с трагедией в Мурманской области объявлен трехдневный траур. 6, 7 и 8 мая будут отменены все увеселительные мероприятия и приспущены символы государственной власти, уточняет Flashnord.
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