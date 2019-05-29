Бородатая женщина откровенно рассказала о поиске второй половинки

В одном из недавних выпусков американкой программы The Morning появилась весьма экстравагантная американка, называющая себя Маленький Медведь Шварц (Little Bear Schwarz). Женщина с очень необычной внешностью поделилась с телезрителями подробностями своей личной жизни.



Дело в том, что девушка с 14 лет страдала синдромом поликистозных яичников. Болезнь сопровождалась повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов, в результате чего на лице американки выросла самая настоящая борода. Долгое время ей приходилось бороться с последствиями болезни – Шварц регулярно брила лицо и грудь. Из-за этого окружающие люди даже не подозревали о наличии у женщины серьезного недуга, сообщает Daily Mail.



Однако, Шварц все же решила перестать бриться и принять себя такой, какая она есть. "С моей хипстерской бородой я чувствую себя счастливее, чем когда-либо", – заявила американка. Затем, в 31 год она решила переехать в Сиэтл. Вначале жизнь с бородой усложняла ее жизнь, так как окружающие частенько глазели на женщину, пытались сделать с ней фото. Подобное поведение задевало Шварц. Но спустя пять лет ношения бороды, она свыклась с этим и даже начала участвовать и побеждать в конкурсах бородачей.

По словам Шварц, растительность на лице никак не повлияла на личную жизнь необычной красавицы. Мужчины все также обращали на нее внимание, но было сложно найти партнера для долгосрочных отношений. Самым главным для нее было найти того мужчину, который бы не считал отношения с бородатой женщиной позором.

Надо отметить, что спустя полтора года поисков женщина наконец нашла своего принца. На ее пост в Facebook откликнулся 45-летний Тобиас Брэдик, который ранее помогал Шварц с переездом. Мужчина с рыжей бородой боялся получить отказ, но переживания оказались напрасными. Бородатая пара совсем скоро сыграла свадьбу, но решила, что их отношения будут полиаморными (каждый партнер с согласия другого сможет иметь любовные отношения на стороне).

