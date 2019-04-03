Почему я назвала сына Владимир

Рождение ребенка, безусловно, самое важное, яркое, волшебное, поворотное событие в жизни каждого человека. Как мне думается, особенно значимым это событие является для мамы этого нового человека, который "через нее" приходит в наш мир. Причем таким немыслимо чудесным образом, что в абсолютно разных странах врачи признаются, что беременность и сами роды до последнего момента являются для них загадкой.

А по-настоящему понять и прочувствовать все, что заключено в словах "стать мамой" можно только пройдя весь путь до рождения ребенка, а потом – снова и снова подтверждая свой новый, самый ответственный в мире "статус" каждодневными трудами, заботой и любовью.

Лично для меня особо волнительным был выбор имени нашему ребенку. И решение этого вопроса заняло чуть больше девяти месяцев.

Признаюсь, имя пришло ко мне не сразу – это не было удивительным озарением или знаком свыше. А скорее – результатом долгих размышлений, поисков и диалогов – в том числе о том, в какой стране, в каком мире и в какое время предстоит жить нашему сыну.

В выбранном имени есть все, что находит живой отклик в моем сердце. Смелость и отвага, мужество и накопленная с годами мудрость. В этом имени для меня также ощущается пламенная, неравнодушная любовь к своему Отечеству, защита его не на словах, а на деле.

И главное – с этим именем навсегда будет связан выбор духовного пути развития нашего государства.

Моему сыну я дала древнерусское имя Владимир. Это имя – такое важное для России испокон веков и тем более сегодня.

С Равноапостольного Князя Владимира началась история христианства на Руси. В новом государстве люди стали ощущать себя единым народом.

На протяжении всей нашей многовековой истории, множество людей, носивших это имя, прославляли наше Отечество. Вносили свой личный вклад в укрепление и сохранение традиций и устоев нашего государства.

Прадед Володи был священником. Отец Владимир положил свою жизнь за Веру в период советского безбожия.

Действительно, имя влияет на жизнь человека самым непосредственным образом.

Ярким примером правильно выбранного имени, соответствующего земной миссии души, является Владимир Путин – как символ связи будущего с прошлым через настоящее. Сегодня имя нашего национального лидера гордо звучит во всем мире.





С именем Владимира Путина навсегда будет связано сохранение целостности нашего государства и возрождение Великой России.

Я в этом глубоко убеждена, несмотря на лживые потоки информации в его адрес и зачастую агрессивные и злобные выпады недоброжелателей России. Это неудивительно, на протяжении всей нашей истории таких примеров немало. Но время все расставит на свои места.

Сильная, яркая, пассионарная личность часто становится объектом пристального внимания и не всегда доброжелательного и объективного отношения к себе. Но увы, критиковать, это не брать ответственность на себя, это не созидать, не возрождать и не приумножать мощь нашей великой державы.

Для меня все это не просто слова и не какие-то агитационные лозунги. А гордость за то, что я русская, что живу в России и служу интересам нашего государства.





И я всем сердцем чувствую насколько это актуально именно сегодня, когда наша страна фактически находится в состоянии осажденной крепости. В очередной раз сталкиваясь с животрепещущим выбором своего исторического пути развития.

Я убеждена, что этот выбор заключается в нашей самобытности, самодостаточности, сохранении наших культурных традиций, мирном сосуществовании с другими народами Земли. Именно таким мне видится желание русского народа – сильного, доброго, смелого, стойкого, неодолимого. И эти качества ярко характеризуют Владимира Путина. Поэтому его образ настолько созвучен нашему народу, находит такой живой, неравнодушный отклик в сердцах простых людей по всей России.

Время, в котором мы живем, отличается высокими скоростями, информационным перенасыщением и возможностью не только виртуально, но и реально быстро оказаться в любой точке земного шара. При этом часто утрачивается привязанность к своим корням, стирается историческая память и ощущение себя частью единого народа.

Верю, что в каждом имени есть предначертанность. Что имя, данное при рождении, несет в себе сильнейшую энергетику. Помогает целенаправленно и упорно идти к достижению поставленных целей. Способно дать человеку силы на жизненном пути.

Я бы хотела, чтобы мой сын Владимир проявил лучшие черты, заложенные в этом имени. Чтобы древнерусское имя Владимир связало жизненный путь моего сына с Россией и с предшественниками, творившими нашу историю. Явило преемственность пути Служения Отечеству, заложенного Божьим промыслом.

Автор: Елена Подолько