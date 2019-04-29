Москвичей предупредили о переменчивой погоде на майские праздники

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столицы на майские праздники. По словам специалистов центра "Фобос", к концу выходных в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
Первые дни майских праздников будут солнечными, без осадков. А во второй половине недели в столицу придут дожди. "Возрастет вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют", – приводит слова синоптика "Газета.ру".
Ранее эксперты сообщили, что в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидается солнечная погода. Температура повысится до +11...+13 градусов. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 754 миллиметров ртутного столба, передает "Москва 24".
Ночью вероятны заморозки до -4 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока до 8 метров в секунду, уточняет РИА ФАН.
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Первые дни певица не могла разговаривать
Телеведущая опубликовала откровенный пост
Началось расследование странной победы девочки на шоу "Голос"
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Мигранты..это зло?
Где найти достойную женщину?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Собачники афигели
Не предложил выплатить мою ипотеку
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Жениться лучше на мусульманке.
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему все хотят изучать английский?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Квартира Началовой Юлии
Беременна от бывшего
Переспали на первом свидании
Голливудская диета
Диета на кашах