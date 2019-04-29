Москвичей предупредили о переменчивой погоде на майские праздники

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столицы на майские праздники. По словам специалистов центра "Фобос", к концу выходных в Москву придет тепло. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Первые дни майских праздников будут солнечными, без осадков. А во второй половине недели в столицу придут дожди. "Возрастет вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют", – приводит слова синоптика "Газета.ру".

Ранее эксперты сообщили, что в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидается солнечная погода. Температура повысится до +11...+13 градусов. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 754 миллиметров ртутного столба, передает "Москва 24".

Ночью вероятны заморозки до -4 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока до 8 метров в секунду, уточняет РИА ФАН.