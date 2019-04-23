Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
О прошедших 25 годах редакция рассказала через оригинальную историю одной фирмы. Возникшая в 90-е как небольшая организация, она стремительно продвигалась и в нулевые крепко обосновалась в Москве, открыв там головной офис. В фильме показано несколько короткометражек, которые рассказывают о непростом становлении российского бизнеса, о рискованных, но интересных временах.
История бухгалтеров – это переплетение истории журнала и экономической истории страны, свидетелем которой "Главбух" был на протяжении 25 лет. Каждую новеллу открывает интервью с ее главным героем, затем рассказывается история его фирмы. Интервью разделено на две части: первая – в начале эпизода, вторая – в конце. Во второй части мы узнаем, как сложилась жизнь главного героя. Затем эпизод плавно перетекает в следующий.
По словам главного редактора журнала "Главбух" Светланы Ковалевской, на примере одной фирмы компания показала, как сложно, но в то же время легко можно вести бизнес в России. "Предприятием здесь может владеть каждый – от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности", – отметил он.
Три короткометражки снимали разные режиссеры. Александр Иринархов работал над первой частью – "Вера", Руслан Братов – над "Надежда", ставшей второй новеллой, а Иван Соснин вложил свой талант в третий эпизод – "Любовь". Роли в альманахе исполнили Ирина Пегова, Александр Баширов, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Соня Райзман и другие.
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