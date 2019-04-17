Соболь обвинили в обмане родителей заболевших московских детей

Екатерина Ковалева самостоятельно составляла коллективный иск, после чего юрист ФБК внесла правки в документ, не предупредив об этом родителей заболевших детей.



В исходном иске в списке ответчиков компания "Конкорд" отсутствовала. Ее самовольно внесла Любовь Соболь, пояснив опешившим родителям, что пусть компания не является виновником, но сейчас об этом говорить не нужно.

Ковалева рассказала журналистам, что юридически подкованные истцы не верят ФБК Навального и юристу фонда. Но кто-то еще сохранил остатки доверия к Соболь.

Любовь Соболь в свою очередь, по словам Екатерины, объясняет всем, что отказавшихся от услуг ФБК родителей запугивают, что им дали денег. Хотя в действительности ситуация обратная: именно сторонники ФБК угрожают родителям, в том числе и Екатерине.

Компетенция Соболь, как юриста, нулевая, подчеркнула участница инициативной группы родителей. По словам Ковалевой ей самой пришлось составлять иск, так как Соболь предоставила абсолютно безграмотный документ.

Соболь не имеет опыта в написании подобных документов, уверена она. Именно поэтому Ковалевой, будучи практикующим юристом, пришлось самой составить коллективный иск.

Сомнения в подлинности диплома Соболь появились у Екатерины сразу после разговора с ней.

"Она сама говорила. Не ясно, то ли она два курса окончила, то ли диплом купила, но образования, как такового у нее нет", – пояснила Ковалева.

Но у родителей, которым активистка Навального взялась так рьяно помогать, изначально была хоть какая-то вера в то, что она делает это в их интересах. Но в дальнейшем стало понятно – у нее свои счеты с владельцем компании "Конкорд" Евгением Пригожиным, а родителей она лишь использует, рассказала Екатерина Ковалева. В итоге манипуляция вскрылась и привела к развалу иска.

Сейчас Соболь пытается представить свой войну с бизнесменом в качестве предвыборной программы на выборах в Мосгордуму. Но в результате она лишь теряет поддержку у оставшейся аудитории.