Что скрывает "борец с коррупцией" Соболь

Как известно, член партии "Россия будущего" и участник Координационного совета российской оппозиции Любовь Соболь планирует участвовать в предвыборной борьбе за место в Мосгордуме. Свое решение она мотивировала тем, что хочет положить конец "коррупции и лжи в нынешней власти".



"Ложь, замалчивание и "ну вы же все понимаете"– это одна из главных причин, по которым я иду на эти выборы", – пояснила протеже Алексея Навального в одном из постов в Твиттере.

Босс же Соболь Навальный всячески поддерживает ставленницу, заявляя, что она – лучший кандидат для Хамовников, Арбата и Пресни, да и вообще всех жителей столицы.

Однако в это слабо верится. Возможно, Соболь смогла быть идеальным чиновником, если бы не несколько "но". Впрочем, обо всем по порядку.

Несколько лет назад, а именно в 2012 году, Любовь стала соучредителем межрегиональной общественной организации "Контроль", предоставляющей правовые услуги.

Помимо Соболь учредителем компании выступил некий Андрей Мищенков, сторонник Алексея Навального. Блогер высоко оценивает успехи своего адепта в области торговли.

"Вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым партнер Соболь Мищенков учредил некое ООО "БАЗИС СИСТЕМ", которое поставляет на рынок различные товары быта: начиная от электроприборов и заканчивая обувью", – пишет РИА ФАН.

В этой истории особый интерес представляет личность Тимофеева, во владении которого находится крупный семейный бизнес. Он не только поставляет на рынок проекты детских площадок, но и участвует в госзакупках.

Около пяти лет назад он стал гендиректором группы компаний "Забава", занимающейся сборкой детских площадок.

"Точно по такому же адресу расположилась другая – ООО "Золотой теленок". Эту фирму учредил отец Юрия Тимофеева – Евгений Тимофеев", – отмечает ФАН.

Долгое время семейный бизнес процветал. На монтаже детских "городков" удалось заработать очень хорошие деньги. Но не все коту масленица, как говорится. В 2017 году их бизнесом заинтересовалась ФАС.

"Служба завела дело в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона "О защите конкуренции". Вот только результата не добилась: контракты с государством числятся на балансе", – пишут журналисты.

Доказательств – множество. В пример можно привести монтаж спортплощадки для Краснозаводска за счет бюджета Подмосковья.

Взаимодействие "Забавы" и "Золотого теленка" происходит не только Тимофеевым. В деле есть еще один фигурант – Кувшинов Алексей Владимирович, совладелец и ГК "Забава", и "Золотого теленка".

И это еще не все. "Партнером" ГК "Забава" выступает компания "Топ игрушка", расположенная все по тому же адресу.

"Руководит ею некая Юлия Александровна Тимофеева либо жена, либо дочь или сестра одного из Тимофеевых-старших, потому как Евгений Борисович, вероятно, с братом Александром учредили еще одну фирму – ООО "Вельта". Эта компания тоже находится в Домодедово", – отмечает ФАН.

Благодаря имеющемуся у ГК "Забава" сайту удалось выйти на компанию "Метакон-мп", принадлежащую некоему Соколову Игорю Николаевичу.

Он, как и Тимофеевы, был замечен в конкурсах на строительство площадок в Домодедовском округе.

В Санкт-Петербурге у Соколова есть фирма ООО "Затея", занимающаяся строительством "городков" для детей, как и московская "Забава". Примечательно, что их связывает не только род деятельности, но и единый номер телефона. Кстати, у "Метакона-мп" указан тот же контакт. Совпадение?

ООО "Затея" зарегистрирована не только в Северной столице, но и в Брянской области, правда, под другими названиями вроде "Забавы-спорт" и "Забавы-сервис".

Связь "Забавы-спорт" с ГК "Забавой" прослеживается также благодаря Ильину Сергею Николаевичу и Щипанову Михаилу Александровичу. Оба значатся учредителями "Забавы Сервис". Фирма занимается ремонтом машин и техоборудования. Но не обошлось и без строительства детских "городков".

"Забава спорт", и "Забава сервис" были замечены в едином конкурсе на строительство площадки в подмосковном Королеве. Зачем представителям из Брянска заниматься обустройством площадки в Московской области – неизвестно", – отмечают странности журналисты. Вопрос мог бы быть уместным, если бы "забавы" никак не были связаны с Тимофеевыми.

О связи говорит давнее знакомство Тимофеевых с Ильиным и Щипановым. В свое время они вместе учредили ООО "Остров детства". Местонахождение фирмы все то же.

После госзакупок 2017 года оба Тимофеева из документации компаний исчезли. В то время и началось расследование против картеля "Золотого теленка" и ГК "Забава".

Показательно, что на сайте ФАС нет никакой информации, кроме сообщений о возбуждении дела. Как утверждает ФАН, Тимофеевы действуют по простой схеме – если конкурс проигрывает одна компания, выигрывает другая, принадлежащая Тимофеевым.

Навальный и Соболь называют себя главными борцами с коррупцией. Но почему-то предпочитают не замечать деятельность четы Тимофеевых.