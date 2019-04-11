В Москве началась охота на ведьм
Глава "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь считает такие действия со стороны музея безосновательными. Она рассказала, что за десять минут до начала ее вызвала женщина, представившаяся сотрудницей учреждения Ольгой Пугач. Якобы в кабинете Алену продержали час, выставляя новые требования. Потом ведьме вовсе заявили, что саммит отменяется.
В это время участников мероприятия в зале окружили сотрудники охраны, что вызвало среди присутствующих панику. "Там, между прочим, были иностранные гости. Некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали, что это теракт", – цитирует Полынь НСН.
Она отметила, что никаких официальных оснований для отказа в проведении мероприятия у руководства музея не было. Собравшихся вывели из зала сотрудники ЧОПа. Участники несостоявшегося саммита собираются защитить свои права. По словам Алены, жалобы направляются в прокуратуру и другие органы власти.
Глава "Империи сильнейших ведьм" отметила, что в результате инцидента участники саммита получили стресс. Иностранцы пишут жалобы в свои посольства и министерства иностранных дел.
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