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Общество

В Москве началась охота на ведьм

Фото: www.globallookpress.com
В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике "Царицыно" мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения, 6 апреля.  
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Глава "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь считает такие действия со стороны музея безосновательными. Она рассказала, что за десять минут до начала ее вызвала женщина, представившаяся сотрудницей учреждения Ольгой Пугач. Якобы в кабинете Алену продержали час, выставляя новые требования. Потом ведьме вовсе заявили, что саммит отменяется. 

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В это время участников мероприятия в зале окружили сотрудники охраны, что вызвало среди присутствующих панику. "Там, между прочим, были иностранные гости. Некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали, что это теракт", – цитирует Полынь НСН.

Она отметила, что никаких официальных оснований для отказа в проведении мероприятия у руководства музея не было. Собравшихся вывели из зала сотрудники ЧОПа. Участники несостоявшегося саммита собираются защитить свои права. По словам Алены, жалобы направляются в прокуратуру и другие органы власти.

Музей-заповедник "Царицыно". Фото: www.globallookpress.com

Глава "Империи сильнейших ведьм" отметила, что в результате инцидента участники саммита получили стресс. Иностранцы пишут жалобы в свои посольства и министерства иностранных дел. 

Автор: Валерия Нарская11 апреля 2019, 12:06
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Ведьмы устроили шабаш в Европе

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