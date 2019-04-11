В Москве началась охота на ведьм

В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике "Царицыно" мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения, 6 апреля.



Глава "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь считает такие действия со стороны музея безосновательными. Она рассказала, что за десять минут до начала ее вызвала женщина, представившаяся сотрудницей учреждения Ольгой Пугач. Якобы в кабинете Алену продержали час, выставляя новые требования. Потом ведьме вовсе заявили, что саммит отменяется.

В это время участников мероприятия в зале окружили сотрудники охраны, что вызвало среди присутствующих панику. "Там, между прочим, были иностранные гости. Некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали, что это теракт", – цитирует Полынь НСН.

Она отметила, что никаких официальных оснований для отказа в проведении мероприятия у руководства музея не было. Собравшихся вывели из зала сотрудники ЧОПа. Участники несостоявшегося саммита собираются защитить свои права. По словам Алены, жалобы направляются в прокуратуру и другие органы власти.

Глава "Империи сильнейших ведьм" отметила, что в результате инцидента участники саммита получили стресс. Иностранцы пишут жалобы в свои посольства и министерства иностранных дел.