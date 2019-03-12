Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья

Много лет назад, с приходом патриархальных традиций, Чин жены уничтожили с целью поставить женщину в угнетенное положение. Инициаторы истребления женского Чина были убеждены, что социальное положение женщины ниже мужского, а раз так, то ее можно унижать, бить и использовать.



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В доказательство Алена Полынь напомнила о традиционных русских пословицах, проникнутых предвзятым отношением к женщине: "Бей бабу молотом — будет баба золотом", "Баба с возу, кобыле легче" и других образцах народного творчества.

Мужчины, отняв у женщины Чин, попытались закрепить за ней роль домохозяйки и "товарища", психически унизив и выдав билет в никуда. По словам Алены Полынь, без Чина женщина не сможет выйти замуж, родить детей, а значит, обречена на несчастье и прозябание.

Чин же дает женщине Обретающую Силу. Но даже в наше время многое не желают слышать очевидного и продолжают писать "женщина" вместо "женчина".

Но каждая женщина может изменить ситуацию и обрести свой Чин. Пришедшие на сайте "Чин женщины" получают главное – счастье.

Хозяйка сайта Алена Полынь уверяет: ни психологические, ни сексуальные хитрости не сделают вас счастливой без Чина. Это не только Сила, но еще и богатство. "Нас долго убеждали, что бедность – не порок. На самом деле – порок, так как в этом слове отчетливо видна беда. А колоссальная Сила чина не дает ей прийти", - уверена ведунья.

Женщина, обладающая Чином, ведет, любит, хранит и оберегает семью. Она счастлива и успешна не только в своем гнездышке, но и во всех делах: легко добивается успеха в бизнесе, для нее нет преград, она всегда получает то, что желает.

По словам основательницы "Академии сильнейших ведьм", мужчина и женщина очень разные на энергетическом уровне. Женщина - это мать, жена, а остальные ипостаси она себе добавляет сама. Счастье иметь Чин Полынь сравнила со счастьем быть женой и мамой. Именно о секретах его обретения ведунья рассказывает на сайте "Женский Чин".

"Приобретение Чина – это особое состояние наполненности. Никакие тренинги и семинары наполненность не дадут. Таинства наполнения Женской Первородной Силой на то и таинство", – рассказала легендарная ведающая мать.