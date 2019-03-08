Елизавета II впервые разместила пост в Instagram

Ее Величество Елизавета II разместила в Instagram, принадлежащем королевской семье, свой первый пост. Об этом пишет портал "Реальное время" со ссылкой на сообщение в Twitter Букингемского дворца.
На снимке, размещенном Елизаветой II, фотография письма, датированного 1843 годом. Автором выступает создатель прообраза современного компьютера Чарльз Бэббидж. Он адресовал свое послание принцу Альберту, супругу королевы Виктории.
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