Умер легендарный летчик-космонавт Валерий Быковский

В Москве скончался легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, сообщает RT. Он был в числе первых покорителей космоса наряду с Юрием Гагариным и другими летчиками, вошедшими в отряд 1960 года. Первый полет совершил в 1963-м – пилотировал корабль "Восток-5", затем управлял "Союзом-22", отмечает "Царьград".
Прощание с Валерием Быковским намечено на 12:00 мск 29 марта. Оно пройдет в Доме космонавтов Звездного городка, уточняет НСН.
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