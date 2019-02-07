Дума усиливает ответственность за оставление места ДТП
Согласно документу, нарушителю грозят принудительные работы сроком до трех лет с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности. Самая суровая санкция предполагает четыре года лишения свободы. В настоящее время максимальный срок заключения составляет два года.
Также законопроект усиливает ответственность за оставление места ДТП, повлекшего смерть человека по неосторожности. Правонарушение будет наказываться лишением свободы от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
В случае, если лицо скрылось с места аварии, в которой погибли два и более человека, ему будут грозить от четырех до девяти лет заключения. Сейчас максимальный срок лишения свободы по подобному правонарушению составляет семь лет.
Также депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий привлечение водителя к административному наказанию за оставление места ДТП только при отсутствии признаков уголовного преступления. В таком случае человеку грозит лишение права управления автомобилем на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.
По словам главы заместителя главы думского комитета по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, эти изменения позволят избежать двойного наказания за одно и то же нарушение.
Вопросы транспортной отрасли обсуждали в Госдуме накануне в ходе правительственного часа. Перед депутатами выступил глава Минтранса России Евгений Дитрих. Он отчитался перед нижней палатой о выполнении приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и о мерах по реализации нацпроекта в этой сфере.
Чиновник отметил, что за прошедшие два года из федерального бюджета регионам на решение дорожных проблем выделили более 60 миллиардов рублей. На эти средства приведены в порядок более 11 тысяч километров дорог и улиц, уложено 113 миллионов квадратных метров асфальто-бетонного покрытия.
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