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Общество

Дума усиливает ответственность за оставление места ДТП

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, будет наказываться лишением свободы сроком до четырех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в ходе пленарного заседания 7 февраля.  
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Согласно документу, нарушителю грозят принудительные работы сроком до трех лет с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности. Самая суровая санкция предполагает четыре года лишения свободы. В настоящее время максимальный срок заключения составляет два года.  

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Также законопроект усиливает ответственность за оставление места ДТП, повлекшего смерть человека по неосторожности. Правонарушение будет наказываться лишением свободы от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.  

В случае, если лицо скрылось с места аварии, в которой погибли два и более человека, ему будут грозить от четырех до девяти лет заключения. Сейчас максимальный срок лишения свободы по подобному правонарушению составляет семь лет.  

Также депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий привлечение водителя к административному наказанию за оставление места ДТП только при отсутствии признаков уголовного преступления. В таком случае человеку грозит лишение права управления автомобилем на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Фото: vk.com/duma

По словам главы заместителя главы думского комитета по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, эти изменения позволят избежать двойного наказания за одно и то же нарушение.  

Вопросы транспортной отрасли обсуждали в Госдуме накануне в ходе правительственного часа. Перед депутатами выступил глава Минтранса России Евгений Дитрих. Он отчитался перед нижней палатой о выполнении приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и о мерах по реализации нацпроекта в этой сфере. 

Чиновник отметил, что за прошедшие два года из федерального бюджета регионам на решение дорожных проблем выделили более 60 миллиардов рублей. На эти средства приведены в порядок более 11 тысяч километров дорог и улиц, уложено 113 миллионов квадратных метров асфальто-бетонного покрытия.

Автор: Иван Прошкин7 февраля 2019, 15:16

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