Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании NordWind, направлявшийся из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. В пресс-службе организации рассказали, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полета.
"Его уже высадили в Ростове. Самолет улетел в Ереван и уже приземлился там", – приводит официальное сообщение "Вечерняя Москва". Другие подробности случившегося устанавливаются.
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