Озеро из крови животных вызвало омерзение

По словам местного жителя, который опубликовал омерзительные кадры, запах вокруг своеобразного водоема стоит совершенно невыносимый. Оно и неудивительно, ведь кровь имеет свойство разлагаться даже на морозе. Кроме того, по сообщению автора, вокруг озера валяются останки животных.
Жуткое зрелище засняли недалеко от скотомогильника в Калачинском районе. Сейчас страшную находку уже засыпали песком, однако части тел забитого скота продолжают находить поблизости. Площадь кровавого водоема составляла порядка 30-40 метров.
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