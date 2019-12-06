В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

В пятницу, 6 декабря, в московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".
В аэропорту Домодедово перенесли пять полетов и отменили восемь. Во Внуково задержали девять рейсов и аннулировали три. Восемь лайнеров вылетят в другое время из аэропорта Шереметьево.
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