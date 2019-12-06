Выпившая школьница покусала и отпинала полицейских в Чебоксарах

Школьница из Чебоксар напала на сотрудников полиции, которые задержали ее вместе с подругой, когда девушки занимались распитием алкоголя на остановке общественного транспорта. Молодая жительница проявила агрессию, когда ее посадили в служебный автомобиль, передает Vse42.ru.
17-летняя девушка укусила нескольких полицейских за руки, а одного из них пнула ногой в лицо. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Выяснилось, что ранее школьница уже привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.
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