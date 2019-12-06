Умер отравившийся "Кротом" математик

Российский математик Олег Ивашев-Мусатов скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. 91-летний ученый умер, не приходя в сознание.
Напомним, в середине ноября Ивашев-Мусатов случайно выпил средство для очистки труб "Крот". Ученого доставили в больницу с ожогами пищевода и желудка, сообщает "Комсомольская правда".
В начале июня этого года произошел аналогичный случай с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Основатель группы "На-На" отравился той же химической жидкостью. В больнице артист провел несколько недель.
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