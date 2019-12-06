Останетесь без денег: в Сбербанке рассказали о популярных уловках мошенников

Специалисты службы безопасности Сбербанка России рассказали о самых распространенных уловках мошенников, с помощью которых они похищают деньги с банковских карт. Каждая из них предполагает общение со злоумышленником по телефону, сообщает телеканал "Царьград".
В первом случае преступники звонят владельцу карты, представляясь службой безопасности банка. Ему сообщают о попытке взлома, для предотвращения которого необходимо назвать трехзначный код CVC или CVV. В банке отметили, что настоящие сотрудники никогда не потребуют этих данных. Мошенники также предлагают пройти опрос, в конце которого клиенту необходимо провести так называемый "закрепительный платеж" для подтверждения карты. Если клиент размещал объявление о продаже чего-либо в Сети, то злоумышленники под видом покупателей могут спросить данные его карты, якобы для перевода денег за товар.
Во всех трех случаях представители Сбербанка рекомендуют немедленно положить трубку.
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