Британка воскресла через шесть часов после смерти

Уроженка Великобритании Одри Марш ожила в испанской больнице спустя шесть часов после остановки сердца. При этом мозг 34-летней пациентки не пострадал, сообщает телеканал "Царьград".
Британка путешествовала с мужем по Пиренейским горам в Испании и попала в сильную метель. Из-за переохлаждения ее сердце перестало биться, а температура тела упала до 18 градусов. По всем другим медицинским показателям Марш также была мертва.
Одри доставили в больницу Валь-д'Хеврон, где через шесть часов ее сердце забилось вновь. Врач Эдуард Аргудо предположил, что выжить женщине помогла низкая температура, которая замедлила обмен веществ в организме, снизив потребность в кислороде.
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