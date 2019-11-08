Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Футболист Любительской лиги Александр Протасовицкий, осужденный за участие в драках вместе со спортсменами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу в пятницу, 8 ноября. Около колонии в Клинцах его встретили родственники. От беседы с журналистами мужчина отказался, передает РИА Новости.
Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин, Мамаев и их друзья, в числе которых был Протасовицкий, устроили две драки в Москве. Они избили на улице водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука, после чего напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе, сообщает РИА ФАН.
Суд приговорил нападающего "Зенита" к одному году и шести месяцам, а бывшего полузащитника "Краснодара" – к одному году и пять месяцам. 17 сентября этого года Кокорина и Мамаева выпустили по УДО. Их другу Протасовицкому отказали в условно-досрочном освобождении, уточняет газета "Петербургский дневник".
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