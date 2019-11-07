В Москве слишком толстого кота не пустили на борт самолета

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники отказались пускать на борт самолета кота. Однако хозяин питомца нашел выход из ситуации.

Мужчина летел со своим котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Все шло хорошо, но Шереметьеве придирчивые сотрудники ветконтроля взвесили животное, и выяснилось, что Виктор слишком толстый для путешествия в салоне самолета. Хозяин просто не смог отправить своего питомца в багажное отделение, поменял билеты на день позже и написал объявление в Facebook с просьбой подменить его кота с недопустимым весом в 10 кг на регистрации рейса. На его пост откликнулись хозяева кошки Фиби. Стройный питомец прикинулся Виктором и зарегистрировался на рейс, после чего благополучно был передан обратно хозяевам. Кот Виктор бизнес-классом отправился во Владивосток, передает телеграм-канал "Подъем".