Россиянам предрекли массовые проблемы со здоровьем

По словам эксперта, изменения температурного режима окажут негативное воздействие на иммунитет. В связи с таким положением дел, отмечает Щепеляев, многие будут вынуждены обратиться за медицинской помощью.
"Увеличивается обращаемость по поводу терапевтических, иммунологических, аллергических (симптомов – прим. ред.). Если резкие качели, то иммунная система будет страдать со всеми вытекающими отдаленными последствиями. Это обострение хронических вирусных инфекций", – рассказал Даниил в беседе с корреспондентами издания URA.
Кроме того, уточняет телеканал "Царьград", есть риск возникновения и обострения онкологических заболеваний. Когда иммунитет снижен, опасным новообразованиям легче установить в организме свое господство.
"По поводу злокачественных опухолей я сказать напрямую не могу, но можно предполагать, так как они являются иммунозависимыми", – отметил эксперт.
Ранее телеканал "360" сообщал, что вскоре в столичном регионе ожидается существенное снижение температуры воздуха.
9 ноября в Москве и МО в ночное время столбики термометра опустятся до одного градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется до восьми
градусов тепла.
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