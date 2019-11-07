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Общество

Названы самые дружелюбные города России

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Жители России приняли участие в опросе о самых дружелюбных городах. Рейтинг наиболее благожелательных населенных пунктов представил портал Domofond.ru, пишут "Известия".

Участники должны были оценить утверждение "Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по школе от одного до десяти баллов. В исследовании приняли участие более 60 тысяч россиян, сообщает телеканал "360".

Лидером стал Грозный, набравший 8,3 балла. За ним следуют Нальчик и Анапа. Наиболее дружелюбным городом-миллионником стала Казань, получившая 7,4 балла. Самым недружелюбным признан Якутск – ему поставили 6,4 балла, передает НСН.

Автор: 7 ноября 2019, 12:39

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