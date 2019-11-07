Головные боли и спазмы: москвичей предупредили об аномальной погоде

В четверг в Москве ожидается погодная гипоксия. По словам специалистов, кислорода в воздухе будет меньше климатической нормы на 11-12 единиц. Его недостаток может вызвать у жителей столицы головные боли и сосудистые спазмы.
Напомним, что 7 ноября в городе установится теплая и влажная погода. Столбики термометров поднимутся до +6...+8. В течение дня атмосферное давление будет расти, уточняет "Вечерняя Москва".
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