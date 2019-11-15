Путь к успеху российского девелопера, инвестора и крупного акционера Александра Евгеньевича Удодова, основные факты биографии успешного бизнесмена



Александр Евгеньевич Удодов – российский бизнесмен, инвестор и девелопер, мажоритарный акционер крупнейшего российского производителя шампиньонов компании "Грибная радуга" в Курской области, немецкой компании, осуществляющей сервисную обработку авиагрузов VG Cargo, владеет группой компаний Aforra Group, в конце августа этого года открыл бальнеотерапевтический пансионат "Термы" в Белореченском районе Краснодарского края.

Бизнес, увлечения и благотворительная деятельность бизнесмена.

Александр Удодов родился в Дагестане в 1969 году. Начал заниматься бизнесом в 1990-е годы. Получил диплом по специальности "правоведение" в Киевском университете права. В 2015 году предприниматель основал группу компаний Aforra Group, которая оказывает комплексные услуги в сфере девелопмента. Сейчас бизнесмен реализует важные импортозамещающие проекты.

В 2017 году в Курской области открылось крупное производство шампиньонов под брендом "Грибная радуга". В августе 2019 году в Краснодарском крае начал работать построенный Удодовым современный бальнеологический центр. Также бизнесмен владеет двумя торговыми галереями класса люкс в Москве и семейными торговыми центрами в Подмосковье и Калужской области.

Детство, юность и первые шаги в карьере

Малой родиной Александра Удодова является небольшой городок Кизилюрт в Республике Дагестан. Будущий предприниматель появился на свет 10 июня 1969 года. После окончания школы молодой человек отправился в армию. В рядах Вооруженных сил он служил с 1989 по 1991 годы.

Страна в это время стремительно менялась, люди привыкали жить в новой реальности. После демобилизации Удодов устроился менеджером транспортного отдела на предприятие "Укрэнергомонтаж". Будущий предприниматель быстро проявил свои лидерские качества, окружающие отмечали его трудолюбие и упорство.

Профессионализм и целеустремленность привели Александра Удодова на руководящие посты. В 1997 году он возглавил московское представительство латвийской компании J&P Corporation Ltd., занимавшейся логистикой и международными перевозками. На этой должности он трудился до 2001 года.

Логистика и девелопмент

В 2004 году начался новый этап в бизнес-карьере Удодова. Александр Евгеньевич стал основным акционером логистической компании VG Cargo – сервисногоигрока на рынке международных грузоперевозок, специализирующегося в сегменте обработки авиагрузов и зарегистрированного в Германии. Вскоре VG Cargo заняла лидирующие позиции в аэропорту Франкфурт-Хан.Главным преимуществом компании является круглосуточная работа. В 2018 году объемы обрабатываемых грузов VG Cargo выросли на 6% относительно предыдущего года, не меньший рост планируется и по итогам 2019 года.

Основную часть своего времени бизнесмен уделял в это время работе Вице-президентом в компании"Итера Груп";

В 2015 году Удодов также стал членом правления "Евразийского трубопроводного холдинга" и в этом же году создал девелоперскую компанию Aforra Group.

Новые импортозамещающие проекты

В 2014 году в российской экономике наступило время перемен и Удодов Александр решил сосредоточиться на новых проектах. Введение Россией контрсанкций открывало хорошие перспективы для импортозамещения и наращивания производства отечественной продукции.

Через три года, летом 2017 года, бизнесмен открыл в Курской области агропромышленный комплекс по выращиванию шампиньонов под брендом "Грибная радуга". За год одноименная компания заняла лидирующую позицию по объему производства и поставкам на отечественный рынок. Удодову принадлежит две трети акций предприятия.

Проект активно развивается:

В сентябре 2019 года была открыта третья очередь производства, которая позволит производить до 1500 тонн свежих шампиньонов в месяц;

В перспективе планируется запустить четвертую производственную линию, которая повысит урожайность еще в полтора раза;

Компания ставит задачу занять порядка 20-25% быстрорастущего отечественного рынка шампиньонов. Сейчас "Грибная радуга" является лидером в секторе грибоводства и производителем №1 грибов в России.

Лечебница в предгорьях Кавказа



Еще одним знаковым проектом для бизнесмена стал бальнеологический центр "Термы" в Краснодарском крае. Строительство комплекса началось в 2016 году, открытый в этих местах в 1966 году целебный источник получил новую жизнь. Предприниматель стал основным инвестором проекта. Эксперты уверены: построенная благодаря Удодову здравница станет популярным местом отдыха и лечения россиян и туристов из-за границы.



Расположенный в живописном предгорье Кавказа комплекс может принимать до пяти тысяч человек в год. Укрепить здоровье помогут термальные воды с высокой минерализацией из местных источников. Они лечат заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и многие другие недуги. А в перерывах между лечением можно отправиться на экскурсию по живописным местам, съездить на рыбалку, сходить за грибами.

Спорт помогает быть в тонусе

Удодов Александр Евгеньевич является большим поклонником активного образа жизни. Особой страстью бизнесмена уже много лет является хоккей. Большую часть времени предприниматель посвящает работе, многочисленные проекты требуют много сил и энергии. Тем не менее предприниматель всегда старается найти время для своего любимого увлечения.

Бизнесмен следит за игрой любимых хоккеистов, старается сам выходить на лед в составе любительского клуба. Спортивные нагрузки помогают Удодову сохранять отличную физическую форму и быть в хорошем тонусе. Это очень важно при напряженной работе и плотном графике, когда стратегически важные решения нужно принимать максимально оперативно.

Благотворительность

Как и многие другие успешные бизнесмены, часть заработанных средств Александр Удодов отдает на благотворительные проекты. Предприниматель участвовал в финансировании восстановления Корнилие-Палеостровского мужского монастыря – древней православной обители, расположенной на острове Палей в Онежском озере.

Построенный в XIV веке монастырь в советское время ждала печальная участь: в годы антицерковных гонений обитель была до основания разрушена. Ее восстановление началось в 2005 году силами четырех монахов. Бизнесмен решил поддержать братию в непростом деле.

При финансовой поддержке Александра Евгеньевича удалось восстановить Знаменский храм. Теперь там снова проходят службы, а округу оглашает мелодичный звон церковных колоколов. Также на средства Удодова были построены братский корпус и хозяйственные сооружения.

Поддержал предприниматель и благотворительную организацию "Мир для всех" в подмосковной Балашихе. Она объединяет семьи, воспитывающие детей с ДЦП, расстройством аутического спектра и другими тяжелыми заболеваниями. Волонтеры помогают им в реабилитации, стараются организовать общение ребят с внешним миром.

В прошлом году при содействии Александра Удодова удалось приобрести одежду и продукты, а также необходимое реабилитационное оборудование для детей. Кроме того, бизнесмен взял на себя выплату земельного налога организации.