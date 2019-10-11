В "ЕР" раскритиковали инициативу Минтруда о детских пособиях

Инициативу Минтруда Баталина назвала избыточной. Она не
исключила, что Фонд социального страхования для назначения выплат затребует
документальное подтверждение, что именно заявитель (мать или отец ребенка)
осуществляет за ним фактический уход.
Как это можно сделать в семье, где живут не только родители, но также бабушки и дедушки, недоумевает парламентарий. "Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", – отметила единоросс.
По ее словам, инициатива ведомства в очередной раз подтверждает позицию "Единой России", которая выступает за четкие правила получения пособия по уходу за ребенком. Партия разрабатывает такой законопроект и внесет его на рассмотрение Госдумы, подчеркнула Баталина.
По действующему законодательству, родитель может быть в отпуске по уходу за ребенком и получать пособие, в то же время работая с частичной занятостью, напомнила единоросс. Это правило должно остаться неизменным, уверена она.
"Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному", – сказала депутат.
Ранее "Единая Россия" предложила установить четкие и прозрачные критерии сохранения пособий по уходу за детьми, если один из родителей работает неполный день. По словам Ольги Баталиной, соответствующие поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.
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