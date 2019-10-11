В "ЕР" раскритиковали инициативу Минтруда о детских пособиях

Предложение Министерства труда о том, что получать пособия по уходу за ребенком может только тот, кто фактически за ним ухаживает, создаст проблемы родителям, считает депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина. Фонд социального страхования может потребовать от матери или отца дополнительные документы, пояснила парламентарий.



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