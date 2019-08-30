"ЕР" защитит права частично занятых родителей на детские пособия

Неурегулированность вопросов позволяет прекращать выплату таких пособий, отметила законодатель. Единороссы обратили внимание на пробелы в нормативно-правовой базе, что позволяет неоднозначно трактовать критерии для прекращения перечислений выплат по уходу за ребенком в случае, если родитель трудится неполный рабочий день.
В связи с этим в "ЕР" предлагают установить четкие и прозрачные критерии, чтобы граждане знали, сохранят ли они право на детские пособия, если выйдут работать неполный день. Соответствующие поправки партийцы внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, уточнила Баталина.
При частичной занятости родителя ничьи права и интересы ущемляться не должны, необходимо исключить возможности для злоупотреблений, подчеркнула депутат.
"Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается "детского" пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства", – уверена единоросс.
Сейчас некоторые родители, работающие неполный день, сталкиваются с лишением детских пособий, отметила Баталина. Это происходит из-за несовершенства законодательства. К примеру, там не прописано, сколько рабочих часов в день, неделю или месяц свидетельствуют о том, что большую часть времени родители заняты трудом, а не уходом за ребенком, пояснила парламентарий.
Четких параметров в настоящее время нет, поэтому в Фонде социального страхования могут посчитать, что ребенку уделяется недостаточно времени и прекратить выплату пособий, заключила Баталина.
Ранее "Дни.ру" писали, что "Единая Россия" помогла вернуть пособия общественным активистам, работающим на безвозмездной основе. Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.
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