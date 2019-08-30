"ЕР" защитит права частично занятых родителей на детские пособия

Необходимо установить четкие и прозрачные критерии сохранения пособий по уходу за детьми, если один из родителей работает неполный день. По словам депутата Госдумы, секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной, соответствующие поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.



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