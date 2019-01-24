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Общество

Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)

Кадр youtube.com
Толчки и оскорбления – вполне приемлемые в парламентском арсенале инструменты – во всяком случае, с точки зрения депутатов украинской Верховной рады. Журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву всеми силами пытались не подпустить к вице-спикеру украинского парламента Ирине Геращенко, которое она давала в кулуарах ПАСЕ.
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Депутата Верховной рады Владимира Березу не смутило даже то, что он находится не в Киеве, а в Страсбурге, где проходило заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом он последовал примеру своего соотечественника – украинский журналист-джентльмен также успел толкнуть россиянку.

Сначала Береза преградил ей путь к Геращенко, а затем не дал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. А когда Скабеева попросила депутата объяснить свой поступок, запас парламентских выражений у Березы сразу иссяк, передает Life.ru со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Автор: Андрей Евлампиев24 января 2019, 20:40

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