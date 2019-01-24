Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)
Депутата Верховной рады Владимира Березу не смутило даже то, что он находится не в Киеве, а в Страсбурге, где проходило заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом он последовал примеру своего соотечественника – украинский журналист-джентльмен также успел толкнуть россиянку.
Сначала Береза преградил ей путь к Геращенко, а затем не дал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. А когда Скабеева попросила депутата объяснить свой поступок, запас парламентских выражений у Березы сразу иссяк, передает Life.ru со ссылкой на телеканал "112 Украина".
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