Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"

Владимир Жириновский в прямом эфире набросился на украинского политолога. Лидер ЛДПР пообещал "расстреливать подлецов", виновных в убийствах в Донбассе. Вадиму Трюхану пришлось спешно покинуть студию.

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