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Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)

Дональд Трампю Фото: www.globallookpress.com
Команду президента США уличили в обмане избирателей. Желая представить своего патрона в выгодном свете, сотрудники публикуют в соцсетях отредактированные снимки Дональда Трампа.
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Официальные фотографии, которые появляются в соцсетях и на сайте президента США, представляют Трампа в более выгодном свете. Американский лидер выглядит на них гораздо лучше, чем в жизни, заметили журналисты.

 

 

В Белом доме активно пользуются фоторедакторами. С их помощью Трампу разглаживают морщины, выравнивают цвет лица, убирают живот и лишнюю кожу на шее. Умельцы из администрации приводят в порядок костюм Трампа и даже удлиняют ему пальцы – маленькие руки американского лидера давно стали объектом язвительных шуток, напоминает BBC News.






Автор: Андрей Евлампиев24 января 2019, 18:45
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