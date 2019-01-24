Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)
Официальные фотографии, которые появляются в соцсетях и на сайте президента США, представляют Трампа в более выгодном свете. Американский лидер выглядит на них гораздо лучше, чем в жизни, заметили журналисты.
В Белом доме активно пользуются фоторедакторами. С их помощью Трампу разглаживают морщины, выравнивают цвет лица, убирают живот и лишнюю кожу на шее. Умельцы из администрации приводят в порядок костюм Трампа и даже удлиняют ему пальцы – маленькие руки американского лидера давно стали объектом язвительных шуток, напоминает BBC News.
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