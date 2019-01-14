В Москве объявлен желтый уровень опасности

В Москве и области в понедельник, 14 января, действует желтый уровень опасности. Об этом сообщает mir24 со ссылкой на Гидрометцентр России.
Предупреждение введено из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В столице ожидаются переменная облачность, небольшой снег, местами метель. Температура днем составит –3...–1.
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