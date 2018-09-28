Москвичам пообещали передышку от дождей

Метеорологи пообещали москвичам дождливую субботу и потепление в грядущий понедельник. Таким образом, столица и область, в которых наступила самая настоящая осень со всеми атрибутами, получат от природы небольшую передышку.

Дожди сменятся солнечным утром уже в воскресенье, пообещала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Отправляться на улицу можно будет уже без зонта. При этом наслаждаться золотой осенью москвичам придется недолго. Погоду в начале будущей недели станет определять новый циклон, который принесет новую порцию дождей, передает НСН.



