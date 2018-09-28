Украинцев заставили "оплодотворяться" в троллейбусе

Жительниц украинского города Львова перепугали странной пиар-акцией. В курсирующем троллейбусе разместили рекламу центра репродукции, передает Obozrevatel.ua.
На бортах транспортного средства огромными буквами написано: "Тут становятся родителями!" Женщины, которые не планировали рожать, боятся заходить в троллейбус.
"А вдруг и правда я выйду из троллейбуса уже с "подарком", – написала одна из пользовательниц Сети. Другие обитатели Всемирной паутины предположили, что провокационная реклама пытается решить демографическую проблему в стране.
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