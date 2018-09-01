Совет Госдумы проведет выездное заседание в престижном вузе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил сегодня, в День знаний престижный московский вуз и предложил провести там уже в этом месяце выездное заседание Совета Госдумы. По мнению спикера, парламентариям будет полезно ознакомится с наработками созданного на базе МГЮА Центра мониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательной работы.
Заседание пройдет с участием всех комитетов палаты и представленных в ней политических фракций, предложил Володин.
На встрече со спикером Думы студенты представили ему свои предложения. В том числе, молодые люди говорили о необходимости проведения оценки законопроектов после второго чтения. Володин назвал этот вопрос актуальным, признав, что иногда проекты нормативных актов после внесения поправок меняются не в лучшую сторону.
Володин пожелал студентам успехов с тем, чтобы они уже завтра смогли бы оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку, а также делать все, чтобы страна была лучше, крепче и конкурентноспособнее.
На встрече с руководством вуза спикер обсудил возможность проведения на базе университета постоянно действующего семинара для депутатов по вопросам законотворчества и пригласил МГЮА к сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодых законодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.
Ранее сегодня Вячеслав Володин поздравил всех школьников, студентов, их родителей и преподавателей с Днем знаний. Спикер Госдумы пожелал молодым людям успехов в учебе.
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