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Общество

Совет Госдумы проведет выездное заседание в престижном вузе

В.Володин. Фото: duma.gov.ru
Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышение качества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провести его в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

Продолжение: Володин призвал студентов включаться в законотворческую работу
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил сегодня, в День знаний престижный московский вуз и предложил провести там уже в этом месяце  выездное заседание Совета Госдумы. По мнению спикера, парламентариям будет полезно ознакомится с наработками созданного на базе МГЮА Центра мониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательной работы.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Заседание пройдет с участием всех комитетов палаты и представленных в ней политических фракций, предложил Володин.

На встрече со спикером Думы студенты представили ему свои  предложения. В том числе, молодые люди говорили о необходимости проведения оценки законопроектов после второго чтения. Володин назвал этот вопрос актуальным, признав, что иногда проекты нормативных актов после внесения поправок меняются не в лучшую сторону.

Фото: duma.gov.ru

Володин пожелал студентам успехов с тем, чтобы они уже завтра смогли бы оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку, а также делать все, чтобы страна была лучше, крепче и конкурентноспособнее.

На встрече с руководством вуза спикер обсудил возможность проведения на базе университета постоянно действующего семинара для депутатов по вопросам законотворчества и пригласил МГЮА к сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодых законодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.

В.Володин и ректор МГЮА В.Блажеев. Фото: duma.gov.ru

Ранее сегодня Вячеслав Володин поздравил всех школьников, студентов, их родителей и преподавателей с Днем знаний. Спикер Госдумы пожелал молодым людям успехов в учебе.

Автор: Александр Комаров1 сентября 2018, 15:23

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