Володин призвал студентов включаться в законотворческую работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости системного мониторинга правоприменения законов в регионах, в том числе с участием местных вузов. Эту тему председатель нижней палаты поднял в ходе посещения в День знаний Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).



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