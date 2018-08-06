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Общество

Пассажиры пожаловались на странный коллапс в метро Москвы

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Пассажиры пожаловались на коллапс в столичной подземке. Очевидец сфотографировал толпу у входа на станцию Новокузнецкая Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена. Людей оказалось так много, что очередь на вход начинается еще на улице. По словам пассажира, причиной проблем мог стать всего лишь один неработающий турникет в вестибюле. Это обстоятельство, помноженное на вечерний час пик, и могло стать причиной нехарактерной для станции ситуации. "На эскалаторе толкучки уже нет", – рассказал Dni.Ru очевидец.

Фото: Dni.Ru

6 августа 2018, 18:32

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