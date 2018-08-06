На Балтфлот поставляли некачественную говядину
Проверку проводили специалисты 53 центра ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Западного военного округа (ЗВО). Экспертами были отобраны пробы бескостной говядины. Согласно материалам дела, мясо было произведено московской компанией "Вариант" и хранилось на складе "СПб Кулинарии".
В ходе проверки сотрудники 53 центра обнаружили в говядине
бактерии кишечных палочек листерия моноцитогенес. Как гласит постановление
Главного государственного санитарного врача России, эти бактерии могут стать
возбудителем листериоза. На основании выявленных фактов мясо предписывалось
вернуть обратно поставщику.
Представители прокуратуры отмечали, что поставка создала предпосылки для снижения боеготовности воинских частей, возникновения у экипажей кораблей и судов эпидемиологических заболеваний "ввиду употребления продуктов питания ненадлежащего качества".
При этом прокуратура привлекла к ответственности компанию "Спб Кулинария", которая выступила заказчиком говядины. Однако суд иск надзорного органа не удовлетворил. Свое решение судья объяснил тем, что ответственность за качества мяса несет производитель. В данном случае это московская компания "Вариант".
Также суд отметил, что "Спб Кулинария" не обязана проводить лабораторную экспертизу поставляемого ей мяса. Организаторы питания проверяют лишь сопроводительные документы поставщика, которые обладает всеми возможностями для проверки продукции на месте.
Более того, заказчики не могут самостоятельно провести лабораторные исследования каждого продукта. При этом единичные нечистые на руку производители, подделывающие документы, подводят всю систему организации питания, не говоря уже о вреде здоровью военнослужащих.
Стоит отметить, что с тех пор, как в армии перешли на аутсорсинг и отдали приготовление пищи гражданским поварам, качество питания существенно повысилось, а случаи отравлений свелись к минимуму. Зачастую в них виноваты подобные недобросовестные поставщики, выдающие свою продукцию за качественный и надежный товар.
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