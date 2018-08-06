Температурная пила: москвичей предупредили о непогоде

Столичные метеорологи предупредили москвичей о необычном погодном явлении. В город придет "температурная пила": резкие скачки от жары к прохладе.
Местные жители столкнутся с перепадами температур в период с 6 по 12 августа. Ожидаются ливни с грозами и порывистым ветром, передает НСН.
В понедельник, 6 августа, погода будет спокойной. Воздух прогреется как минимум до 25 градусов, уточняет сетевое издание m24.ru.
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