В Кремле сделали заявление о поездке Путина на прощание с Кобзоном
Владимир Путин, вполне возможно, придет проститься с народным артистом Иосифом Кобзоном. Этого не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу этого исключить, но мне точно не известно о решении президента", – приводит ответ представителя Кремля журналистам Telegram-канал "Говорит Москва".
Народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер утром 30 августа на 81-м году жизни. Певец более десяти лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ним пройдет в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября. Артиста похоронят на Востряковском кладбище в Москве.
В день, когда стало известно о смерти артиста, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного Иосифа Кобзона. Российский лидер направил супруге, родным и близким певца телеграмму со словами поддержки.
Путин в своем послании отметил, что, помимо эстрады, Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, занимался бизнесом.
Как отмечалось, для Владимира Путина Иосиф Кобзон был не просто певцом и общественным деятелем, но близким и очень хорошим знакомым. Президент и артист регулярно встречались. А однажды Путин даже позвонил в эфир радио "Комсомольская правда", когда там выступал Кобзон, сообщило издание.
Стало известно, что 2 сентября гроб с телом Кобзона выставят на сцене Концертного зала имени Чайковского. Здесь недавно сам певец отдавал последние почести поэту Андрею Дементьеву и баритону Дмитрию Хворостовскому.
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