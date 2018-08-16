Главный гей России встал в позу из-за скандала с парадом
Основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев назвал согласование гей-парада в поселке с населением семь человек издевательством. Он считает, что гомосексуалистов хотят загнать в гетто.
По мнению Алексеева, само по себе предложение места проведения мероприятия незаконно. "По закону предлагаться должно место, которое отвечает политической природе и характеру мероприятия. Невозможно с помощью мероприятия с семью жителями привлечь внимание общественности к серьезным проблемам, которые мы пытаемся поднять. Конечно, это попытка опять загнать людей в гетто, изолировать их от общества", – цитирует основателя GayRussia.Ru НСН.
Однако не противозаконность предложенного администрацией Новоульяновска места стала причиной отзыва согласования, а "защита детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", прописанная в законодательстве России. Рассказал Алексеев и о других подобных прецедентах.
Он отметил, что у главы города нет таких полномочий. "Это компетенция администрации, которая акцию согласовала", – приводит слова активиста Ura.ru. Активист также разместил на своих страницах в соцсетях документы, которые подтверждают, что власти дали разрешение на проведение сразу трех акций. Кроме парада, геи хотят провести два пикета.
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