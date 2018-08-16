В России впервые разрешили провести гей-парад

Мероприятие должно состояться 26 августа в Ульяновской области. О беспрецедентной для нашей страны акции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

"Глава администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек", – написал он. "Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России", – добавил Алексеев.

Мужчина также отметил, что первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа этого года с 12 до 14 часов. По его словам, главное – не превысить заявленное число участников. Желание поучаствовать в акции изъявили 300 человек.

Лидер московского ЛГБТ-сообщества выразил восхищение решением главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой провести гей-парад на подведомственной ей территории. "Начинаем формировать список участников", – заключил Алексеев.

Публикация от LGBT-FRIENDLY COMMUNITY (@belgayinsta) 15 Авг 2018 в 9:52 PDT

Попытки провести подобное мероприятие в России уже были, но успехом не увенчались. В январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.