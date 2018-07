Военные опозорились участием в грязной оргии с проституткой

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин занимаются сексом с девушкой, а остальные наблюдают за процессом. Сообщается, что для этого солдаты заплатили проститутке 200 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

Военные нашли странное оправдание. Участники видео заверили, что девушка не была проституткой и сама согласилась на участие в оргии. Однако командование заявило, что это не имеет значения. Солдаты в любом случае опозорили свою часть, передает Daily Mail.

Скорее всего, по результатам расследования новоявленных порноактеров погонят из армии. Примечательно, что столь инцидент произошел аккурат перед визитом на военную базу королевы Елизаветы II.

