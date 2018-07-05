Депутат опозорился в прямом эфире
Оскандалился в эфире украинского телеканала 112 представитель Блока Порошенко. Геннадий Ткачук был свято убежден, что существуют два разных высших функционера ЕС – пани Федерика и пан Могерини. Сколько ни поправляли его ведущие программы, переубедить упрямого депутата им не удалось.
Собеседник Ткачука при этом едва сдерживал смех. Но все же сохранил спокойствие – и обрушил на депутата и Блок Порошенко волну критики.
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