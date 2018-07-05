Домохозяйка прославилась на всю Россию благодаря измене мужа

Неожиданную славу принес жительнице Краснодара ролик, запечатлевший измену ее мужа. Выложенное на YouTube видео собрало полтора миллиона просмотров и множество комментариев – как одобрительных, так и гневных.

Канал Елены на видеохостинге называется "Мама отличника". Жительница Краснодара рассказывала подписчикам об успехах своих двоих детей.

Неожиданный репортаж был опубликован, когда супружеская пара отдыхала в Анапе. Во время отпуска 60-летний муж Елены успел завести роман с девушкой-аниматором. "Я возвращаюсь с завтрака и вижу, как он играет с ней в настольный теннис. Мне сказал: "Мама, привет!" Я заулыбалась и прошла мимо. Вообще позорище", – рассказала расстроенная супруга подписчикам.

Елена не просто поделилась своей трагической историей, но попросила у зрителей совета. В ответ получила десять тысяч комментариев – как поддерживающих, так и критичных. "Как это страшно и унизительно, но, может, в этом есть и свои плюсы. Под зад коленом его – и посвятить время себе любимой", – утешали блогера одни пользователи. "До чего дошла взрослая женщина ради просмотров! Я в шоке! Неужели ради хайпа можно снимать все подряд?" – возмущались другие.

Помогли ли Елене советы, неизвестно. Тем не менее она не унывает. Собирается переехать от предателя к дочери, а потом снова отправиться куда-нибудь отдохнуть. Ролик тем временем продолжает набирать просмотры – их уже более полутора миллионов.

Как сообщает портал "Живая Кубань", блогерство Елены – дело семейное. Собственный видеоблог с миллионом подписчиков есть у старшей дочери Юлии, не отстают от нее и младшая Нина, и 14-летний сын Лева. Свои блоги на YouTube и в Instagram есть даже у внучки – маленькой Алисы.