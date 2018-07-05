Домохозяйка прославилась на всю Россию благодаря измене мужа
Канал Елены на видеохостинге называется "Мама отличника". Жительница Краснодара рассказывала подписчикам об успехах своих двоих детей.
Неожиданный репортаж был опубликован, когда супружеская пара отдыхала в Анапе. Во время отпуска 60-летний муж Елены успел завести роман с девушкой-аниматором. "Я возвращаюсь с завтрака и вижу, как он играет с ней в настольный теннис. Мне сказал: "Мама, привет!" Я заулыбалась и прошла мимо. Вообще позорище", – рассказала расстроенная супруга подписчикам.
Елена не просто поделилась своей трагической историей, но попросила у зрителей совета. В ответ получила десять тысяч комментариев – как поддерживающих, так и критичных. "Как это страшно и унизительно, но, может, в этом есть и свои плюсы. Под зад коленом его – и посвятить время себе любимой", – утешали блогера одни пользователи. "До чего дошла взрослая женщина ради просмотров! Я в шоке! Неужели ради хайпа можно снимать все подряд?" – возмущались другие.
Помогли ли Елене советы, неизвестно. Тем не менее она не унывает. Собирается переехать от предателя к дочери, а потом снова отправиться куда-нибудь отдохнуть. Ролик тем временем продолжает набирать просмотры – их уже более полутора миллионов.
Как сообщает портал "Живая Кубань", блогерство Елены – дело семейное. Собственный видеоблог с миллионом подписчиков есть у старшей дочери Юлии, не отстают от нее и младшая Нина, и 14-летний сын Лева. Свои блоги на YouTube и в Instagram есть даже у внучки – маленькой Алисы.
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