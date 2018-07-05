Акинфеев поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке недавно родившегося степного орла назвали в честь вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Птенцу чуть больше месяца, он поселился в одном из вольеров зверинца, передает "360".
После окончания чемпионата мира по футболу у жилища пернатого Акинфеева установят именную табличку. Увидеть хищника посетители столичного зоопарка смогут через пару недель.
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