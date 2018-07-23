Супруги занялись сексом на пляже при детях (видео)
Молодые супруги в Запорожье занялись сексом средь бела дня на центральном городском пляже,
сообщает Life.ru. Влюбленные выбрали для плотских утех стулья под навесом на спортивной площадке.
Видно, что сначала молодые люди занимаются оральным сексом, после чего переходят непосредственно к процессу. Примечательно, что отдыхающие не обратили внимания на них или не захотели отвлекать. Впрочем, наличие вокруг людей, среди которых были дети, влюбленных не смутило.
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