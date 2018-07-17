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Общество

"ЕР" поддержит самозанятых граждан

Фото: er.ru
"Единая Россия" предлагает упростить регистрацию самозанятых граждан. Соответствующие меры озвучили эксперты предпринимательской платформы партии.
прочитано 336 раз

Как отметила сопредседатель партийной платформы Марина Блудян, рекомендовано внедрить механизм стимулирования граждан к тому, чтобы они занимались предпринимательством на длительную перспективу. Одной из таких мер может стать возможность закрытия или передачи бизнеса его владельцем пенсионного возраста другим лицам без уплаты налогов после десяти лет беспрерывной работы предприятия.

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В этой связи предлагается АО "Корпорация "МСП" совместно с Минэкономразвития и бизнес-сообществом разработать специальную программу по легализации самозанятых граждан, в том числе лиц пенсионного возраста. Она будет включать в себя все аспекты помощи потенциальным и начинающим предпринимателям.

Речь идет об упрощении регистрации и ее возможности через отделения Почты России или банки, оформлении документации и отчетности банками, а также взаимодействие с ФНС по вопросам отчетности.

"Обязательно надо учесть, что люди зрелого возраста – в группе рисков для кредитования. Здесь мы просим МСП выделить в объеме своих гарантий определенную сумму денег для гарантированного кредитования людей", – отметила  Блудян.
В свою очередь, Центральному банку совместно с Минэкономразвития и финансовыми институтами предлагается разработать механизмы льготной коммерческой ипотеки с пониженной ставкой для самозанятых пенсионеров.

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17 июля 2018, 19:59

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