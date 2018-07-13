Египетские пляжи запретят посещать местным жителям

Доступ на частные пляжи Александрии предлагается разрешить только иностранцам, сообщает FlashNord. По задумке властей, места для отдыха должны обеспечивать гостям личное пространство.



Такое ограничение предложил председатель палаты туристических агентств Али ал-Манестерли. По его мнению, это даст импульс развитию туризма во втором по величине городе Египта.