Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера

Тимошенко атакует Крым Хорват Вида извинился перед Россией Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
21:49
Как Медведевой живется с канадским геем
21:40
"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки
21:33
Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
21:31
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
21:27
Судить финал ЧМ-2018 доверили аргентинцам
21:13
65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
21:09
Известный российский скульптор умер после долгой болезни
20:37
Пропавший в Самаре английский фанат найден пьяным и довольным в московском отеле
20:36
Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой
20:16
Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности
20:11
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
20:10
Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"
19:53
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
19:52
Кержаков выбил из супруги $2 миллиона после скандала с ребенком
19:35
Свердловчан кормили хлебом с плесенью
19:12
Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы
19:01
Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей
18:31
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
18:24
Елена Сафонова бросила детей
18:23
Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
18:11
Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:49
В центре Казани произошло жуткое ДТП
16:46
Новые подробности о конце Верки Сердючки
16:42
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
16:36
Трамп сделал важное заявление по Крыму
16:33
Житель Удмуртии избил отца и бросил в подполье умирать
16:13
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
16:05
В Волгограде грузовик вытолкнул легковушку под трамвай
15:54
"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт
15:53
Сделавший погибшего в ДТП мальчика "пьяным" врач отправлен под суд
15:48
Российская фотомодель умерла от рака
15:44
Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
15:33
Путин продлил продуктовое эмбарго
15:16
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
15:08
Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста
15:08
Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака
15:02
Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка
15:01
Столичные рестораторы захотели свежей крови
14:51
Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
14:50
До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
14:48
"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
14:33
Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело
14:31
Стеснительная медсестра убивала пациентов в чужие смены
14:08
В правительстве назвали максимально возможный размер пенсии
14:00
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
13:53
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
13:43
Женщина с помощью ножа попыталась изгнать бесов из храпящих соседей
13:38
"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью
13:25
В Приморье поймали бабушку за украденные для внуков подарки
12:46
Топ-6 бюджетных туров по самым красивым местам планеты
12:43
Избившего известного артиста депутата загнали в тупик
12:36
Стильная Тина Канделаки уделала "коровушку" Меланью Трамп
12:32
Долги россиян за ЖКХ превысили триллион рублей
12:11
Плющенко увел девочку у Тутберидзе
11:55
Экс-участник "Дома-2" объявил себя пророком
11:52
Названы регионы с самым вкусным шоколадом
11:43
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко
11:41
"Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой
11:39
Жителя Кургана лишат прав за прогулки в голом виде перед побитой дочерью
11:38
Сафронов решил бросить беременную жену
11:23
Мутко спас Черчесова от смерти на костре
11:18
Уход Роналду из "Реала" напугал Неймара
11:16
Стоит ли выслушивать жалобы
10:53
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018
10:50
Трамп шантажирует Меркель близостью с Путиным
10:46
Шпион рассказал о тотальной слежке через фитнес-браслеты
10:40
"Это было подстроено": заявившую о сексе с Трампом порноактрису упекли под стражу
10:36
"Он предал меня": бывшая жена о больном раком знаменитом актере
10:28
Обвал нефти может стать важным сигналом для рынков
10:27
Случайно выстрелившему в посетителя ночного клуба агенту ФБР разрешили носить оружие
09:54
Безграмотные женщины рушат мировую экономику
09:54
Врачи заявили о прорыве в лечении болезни Альцгеймера
09:52
Дарья Клюкина в свадебном платье: Я готова
09:39
Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
Общество

Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера

Джастин Трюдо. Фото: GLOBAL LOOK press/Dominika Zarzycka
Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужую жену.
прочитано 254 раза

В Брюсселе состоялся ужин лидеров стран – членов НАТО. У входа в шатер Джастин Трюдо встретил бельгийского коллегу Шарля Мишеля с гражданской супругой. Премьер-министр Канады выдвинулся на встречу паре. Он протянул руку Шарлю, но внезапно сменил направление движения и принялся целовать и обнимать жену бельгийца. 

ПО ТЕМЕ

Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель

Поведение Джастина засняли журналисты, и видео мгновенно распространилось в интернете. Пользователи соцсетей по-разному восприняли неоднозначный поступок политика. Кто-то упрекнул его в непрофессионализме: "Дней без попыток опозорить Канаду на международном уровне: 0". "Да ладно! Очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – выгородил Трюдо другой обитатель Всемирной паутины.

Отметим, что Трюдо пользуется большой популярностью в Канаде. Особенно у представительниц прекрасного пола. Премьер-министра считают самым стильным и привлекательным среди коллег.

С 2005 года политик счастливо женат на бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар. Красавица-супруга подарила ему двоих сыновей и дочь.

Добавим, что Трюдо любит отдыхать на широкую ногу. Его поездка с близкими на Багамы стоила налогоплательщикам 127 тысяч долларов. Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождали премьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Руслана Алексеева13 июля 2018, 10:28

комментарии

Политика

Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
Трамп сделал важное заявление по Крыму
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко

Шоу-бизнес

"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Овечкина шокировала выходка Бузовой
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко

Проишествия

Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Lifestyle

Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Гороскоп

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка

Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство
Шоу-бизнес

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"

Редакторы Первого канала выставляют ее в плохом свете

Гороскоп

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали

Фоторепортажи

Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой
Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Спорт

Как Медведевой живется с канадским геем
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
Плющенко увел девочку у Тутберидзе

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru