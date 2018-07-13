Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера

Интернет-общественность обсуждает поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Политик на глазах у прессы жарко поприветствовал чужую жену.

В Брюсселе состоялся ужин лидеров стран – членов НАТО. У входа в шатер Джастин Трюдо встретил бельгийского коллегу Шарля Мишеля с гражданской супругой. Премьер-министр Канады выдвинулся на встречу паре. Он протянул руку Шарлю, но внезапно сменил направление движения и принялся целовать и обнимать жену бельгийца.

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Поведение Джастина засняли журналисты, и видео мгновенно распространилось в интернете. Пользователи соцсетей по-разному восприняли неоднозначный поступок политика. Кто-то упрекнул его в непрофессионализме: "Дней без попыток опозорить Канаду на международном уровне: 0". "Да ладно! Очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – выгородил Трюдо другой обитатель Всемирной паутины.

Отметим, что Трюдо пользуется большой популярностью в Канаде. Особенно у представительниц прекрасного пола. Премьер-министра считают самым стильным и привлекательным среди коллег.

С 2005 года политик счастливо женат на бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар. Красавица-супруга подарила ему двоих сыновей и дочь.



Добавим, что Трюдо любит отдыхать на широкую ногу. Его поездка с близкими на Багамы стоила налогоплательщикам 127 тысяч долларов. Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождали премьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.